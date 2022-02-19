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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التصدي لـ الفكر المتطرف

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب مناقشة عامة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و وزير الأوقاف، و وزير الثقافة، بشأن سياسة الحكومة فى التصدي للفكر المتطرف.

 

وأوضح " درويش " خلال طلبه أن  شباب مصر يتعرضون لموجات من التجريف الثقافي والاجتماعي،  مما أدى لانتشار العديد من حالات الاختلال النفسي والعقائدي ما بين أفكار تدعو إلى الانحلال والإلحاد وأخرى تدعو إلى التطرف والإرهاب.

 

و أشار أمين محلية النواب أن هذا يستدعي معه النظر في إعادة بناء الإنسان المصري، إلى جانب أن يعمل الجميع على التصدي لمثل هذه الموجات، والسعي لتثقيف وتوعية الشباب حتى يستطيع الوطن الحفاظ على حاضره و بناء  مستقبله.

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عمرو درويش لجنة التنمية المحلية طلب مناقشة عامة حنفى جبالى مجلس النواب التطرف أشرف صبحي وزير الاوقاف

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