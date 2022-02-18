رامون دياز يحقق رقما مميزا مع الهلال أمام الشباب في الدوري السعودي

نجح الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، في تحقيق فوز كبير على منافسه الشباب بنتيجة خمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري السعودي .

ويعتبر فوز الهلال بقيادة رامون دياز على الشباب هو الرابع بنتيجة كبيرة حيث سبق وحقق الفوز على الوحدة بنتيجة 6-0 والفوز على النصر والباطن بنتيجة 5-1.



وواصل رامون دياز في جعل الهلال عقدة الشباب حيث حقق الفوز على الشباب في اربعة مواجهات وتعادل وحيد .

وافتتح النيجيري أودين إيجالو، التهديف لمصلحة نادي الهلال الدقيقة 1، ونجح البيروفي أندريه كاريلو، في إضافة الهدف الثاني لنادي الهلال بالدقيقة 25

وأضاف المالي موسى ماريجا، ثالث في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، وعاد النيجيري أودين إيجالو، مجددا لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لمصلحة نادي الهلال في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

وحصل الفريد ندياي، لاعب نادي الشباب على البطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 64 نتيجة تدخله القوي على سلمان الفرج، قائد الهلال.

وخطف المالي موسى ماريجا، الهدف الخامس لمصلحة نادي الهلال والثاني له في الدقيقة “82” من زمن اللقاء.

ورفع نادي الهلال رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الشباب عند النقطة 40 في المركز الثالث.