كاتب صحفي: أفريقيا الأكثر تأثرا بالتغير المناخي

تساهم بـ 2% فقط من الإنبعاثات

قال أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي، إن مصر تركز جهودها منذ تكليفها باستضافة مؤتمر المناخ "cop 27" للإعداد الجيد لهذا المؤتمر لإنجاحه والحصول منه على نتائج إيجابية .



وأضاف أبو الهول خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يامصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن مصر بالأمس حملت معها هموم أفريقيا خلال ترأسها للدائرة المستديرة من ناحية الانبعاثات والتلوث المناخي وأن تأثرأفريقيا بالتغير المناخي كبير جدًا على الرغم من مساهمتها بـ 2% فقط من الانبعاثات .



وأشار إلى، أنه يتم التعاون مع الدول الأوروبية وذلك بنقل خبراتهم إلى أفريقيا وتمويل المشروعات في أفريقيا التي تعمل على تقليل الانبعاثات، متابعًا أن مصر بذلت جهود جبارة للعودة مرة أخرى للاتحاد الإفريقي بعد محاولة الكثير إخراجها من الاتحاد وتجميد عضويتها .



وأكد، أن اليوم يعتبر الأهم من ضمن أيام فعاليات القمة الأوروبية الأفريقية وذلك لصدور البيان الختامي والتوصيات ، لافتًا إلى أن دور مصر متميز جدًا في هذه القمة .



