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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جهاز هضمي: جائحة كورونا أثبتت قوة القطاع الطبي الحكومي في مصر.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد المنيسي ، استشاري الجهاز الهضمي ، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر، وهو يولي اهتماما كبير بقطاعات الصحة، وكافة أوجه التنمية في كافة القطاعات، ومن مظاهر هذا الاهتمام اطلاق المبادرات الصحية، والتي كانت تجربة عظيمة جدا.

 

وأضاف الدكتور محمد المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " اكسترا نيوز "  ، أن أزمة كورونا كشفت أن القطاع الصحي الحكومي في غاية القوة ، ومصر كانت أول الدول بعد الولايات المتحدة التي انتجت دواء " الريدميسفير "، والذي يستخدم في الحالات الحرجة ، متابعا: "مصر تمتلك بنية تحتية تمكنها من إنتاج مليار وحدة أو أكثر جرعة تطعيم".

 

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي، أن العالم بدأ يدرك أن المتحاورات تأتي من الدول التي لم تتلق اللقاحات، والأماكن الأخرى في اعالم الغير ملقحة تكون سبب في الوباء.

 

ولفت إلى أن العالم فطن لأهمية تطعيم ما يقرب من 70% من سكان الكرة الأرضية، ومن ضمنهم صغار السن، وكبار السن على الأكثر.

 

وأكد أنه في حالة استمرار وتيرة التطعيمات، واتباع الإجراءات الاحترازية، ستكون هذه الجائحة " نسيا منسيا " ، ولا بد من إدراك أن العالم بأكمله قرية واحدة.

كورونا جائحة كورونا توك شو الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي الدكتور محمد المنيسي

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