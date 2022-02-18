ننشر استعدادات جامعة الزقازيق لبدء الفصل الدراسى الثاني

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أنه بعد حسم المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، معلناً أن يوم ١٩ فبراير الجاري، سيكون بداية انطلاق الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 2021-2022، تم التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيرا إلى ضرورة انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري والطلاب، لضمان حُسن سير العملية التعليمية .

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أنه تم تعقيم جميع المنشآت والمرافق التعليمية والإدارية والتأكد من سلامة استخدامها، والتأكيد على جميع منسوبى الجامعة بتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورنا حفاظًا على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية ، مع الالتزام بالمحاضرات والخطط الدراسية المحددة، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية للخروج من أزمة جائحة كورونا بسلام.

وأشار الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إلى أنه تم الانتهاء من استعدادات الجامعة، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، من إعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات، وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية والقاعات والمدرجات ، كما تم تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك تيسيراً علي الطلاب .

وتقدم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لكافة العاملين بالجامعة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المُشددة التي تم تطبيقها لفرض الانضباط الكامل الذي ساهم في نجاح سير أعمال الامتحانات.