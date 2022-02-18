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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الأعمال الأفريقي: التعاون المشترك مع أوروبا يخلق فرص عمل ويدعم الصناعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس التعاون الأفريقي، إن منتدى القطاع الخاص على هامش القمة الأوروبية - الأفريقية ضمن أهم ركائز التعاون المشترك في القارة.

وأضافت أماني عصفور، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا التعاون يهدف لخلف فرص عمل، ودعم الصناعة، على مستوى القطاعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هذه الشراكة تبنى على أساس بناء قدرات القطاع الخاص، وتوفير البيئة الملازمة للاستثمار في القارة ونقل التكنولوجية، وربط البحث العلمي لدعم الصناعة الأفريقية .

وتابعت أماني عصفور، أن التعاون المشترك بين القارتين الأفريقية والأوروبية يعود بالنفع بكلا القارتين، موضحة أن هناك لجنة متخصصة للاستثمار في البنية التحتية.

السيسي: تصنيع لقاحات كورونا يمكن أفريقيا من تجاوز الآثار السلبية لـ كورونا
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة الأفريقية/ الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، للإعلان عن الدول الأفريقية المتلقية لتكنولوجيا mRNA للقاحات.

وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا mRNA المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية الهامة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.

وأكد الرئيس أن هذا الحدث يمثل انعكاساً حقيقياً لما يمكن للشراكة الدولية في المجال الصحي تحقيقه من إيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، فضلاً عن أن تحقيق هذا الإنجاز سيساهم في تمكين الدول الأفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، بما يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة المنشودة في المجال الصحي، داعياً سيادته الشركاء الدوليين إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الأفريقية وتوفير التمويل المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

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