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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة النواب تطالب بإعداد دراسة بمراحل تغطية مصرف السيل بأسوان

وفد زراعة النواب
وفد زراعة النواب

تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى يزور محافظة أسوان حاليا، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة ، مصرف السيل، وذلك للوقوف على مطالبات تغطيته.

وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإعداد دراسة بمراحل تغطية المصرف والتى تبلغ ثلاث مراحل للوقوف على آلية توفير الاعتمادات المالية وذلك من خلال التنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال.

ومن جانبه، قال السيد شلبى، رئيس مصلحة الرى، إن الوزارة ليس لديها مانع من التغطية،  ولكن المرحلة الأولى المستهدفة تبلغ تكلفتها حوالى 300 مليون جنيه فى حين أن ميزانية الوزارة بالكامل موجه لأعمال التبطين والتأهيل للترع لوصول المياه لنهايات القنوات المائية، ومن ثم فى حال توفير الاعتمادات من قبل التنمية المحلية لا مانع لدى الوزارة أن تتولى عملية الإشراف على التنفيذ، أو توفير التكلفة وتتولى وزارة الرى التنفيذ بالكامل.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

وكان  وفد من اعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مصنع كيما للاسمدة ضمن الجولة الميدانية التى يقوم بها الوفد لمحافظة أسوان لمتابعة ملف الزراعة والرى بالمحافظة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،  زيارة مصنع كيما تأتى فى إطار تكامل وتضافر الجهود لتعظيم دور المصنع حتى يكون فى مصاف المصانع المتقدمة ويكون إضافة قوية للاقتصاد القومى للدولة.

وأكد الحصري، أن اللجنة بدورها عملت توازن ما بين مصلحة المزارع من خلال توفير الاسمدة بسعر مناسب وفى نفس الوقت الحفاظ على دور المصنع فى الإنتاج وضخ المزيد من الإنتاجية.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، محمود شعلان، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

زراعة مجلس النواب الأسمدة أسوان الري

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