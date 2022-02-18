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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تعلن تفاصيل مؤتمرMWC 2022 .. طرح هواتف وأجهزة تابلت مميزة

سامسونج تعلن تفاصيل
سامسونج تعلن تفاصيل مؤتمرها القادم MWC 2022

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن موعد مؤتمرها القادم لإطلاق عدد من هواتفها الذكية ذات الفئة المتوسطة بالإضافة إلى عدد من أجهزة التابلت وأجهزة اللاب توب.

 

ونشرت شركة سامسونج على موقعها الرسمي أن مؤتمرها القادم MWC 2022 سيتم عقده يوم الأحد المقبل، والموافق 27 فبراير، حيث سيتم عقد المؤتمر بشكل افتراضي على قناة الشركة على YouTube يوتيوب.      

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وعلى الرغم من أن شركة سامسونج قد عقدت مؤتمرها الأضخم للعام الحالي منذ أيام قليلة والتى أعلنت فيه سامسونج عن هواتفها الرائدة Galaxy S22 وأجهزة التابلتGalaxy Tab S8 إلا أنها ستعلن عن عدد من الأجهزة ذات أسعار مناسبة. 


ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر سامسونج القادم إطلاق ساعة Galaxy Watch 5  ، وكذلك أجهزة لاب توب Galaxy Book Pro و عدد من هواتف الشركة ذات السعر المتوسط للفئة الشبابية.

 

كما ستعلن شركة سامسونج عن تحديثات كبيرة لعدد من أجهزة اللاب توب الخاصة بها حيث من المرجح أن تحتوى الأجهزة على أحدث معالجات للعام الحالي Intel Core 12th Generation و كذلك معالجات Snapdragon 8cx Gen 3 القادمة.  

 

وكانت قررت شركة سامسونج ، وقف الطلبات المسبقة بشكل مؤقت لأجهزة التابلت Galaxy Tab S8 ، والتى تم إطلاقها منذ أيام، وذلك لشدة الطلب عليها حتى نفدت بالكامل من أسواق الولايات المتحدة، ونظرًا للطلب الهائل في آخر 48 ساعة. 
 

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