رئيس المجلس الشعبي الجزائري: القمة العربية المقبلة موعد لالتئام الأشقاء

عقد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جلسة مباحثات مشتركة بالقاهرة مع إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية، وذلك قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد غدا السبت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية العربية في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وثمَّن العسومي جهود الجمهورية الجزائرية لإتمام انعقاد القمة العربية المقبلة على أراضيها، معرباً عن ثقته في أن هذه القمة ستمثل بداية مرحلة مهمة من التضامن العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية.

من جانبه استعرض رئيس المجلس الشعبي الجزائري ، خلال اللقاء، آفاق التعاون الثنائي وسبل تطويره وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية بما يعزز الحضور العربي، مضيفا بأن الجزائر حريصة على إنجاح القمة العربية المقبلة وجعلها موعدا لالتئام الأشقاء العرب ولم شملهم.