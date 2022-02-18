كلوب يعلن غياب جوتا عن ليفربول أمام نوريتش سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب البرتغالي دييجو جوتا لاعب الفريق، عن مواجهة نوريتش سيتي المقرر لها غدا السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة نوريتش سيتي:" جوتا لن يتواجد في مباراة الغد، لكن يتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن.

تابع يورجن كلوب:" جوتا يعاني من شيء في الكاحل وحول أربطة الكاحل، ولكن ليس في الأربطة".

ويلتقي فريق ليفربول مع نوريتش سيتي غدا، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب، لتحقيق الفوز على نوريتش سيتي في مباراة الغد، لمواصلة تقليص فارق النقاط مع مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

كان فريق ليفربول فاز على بيرنلي بهدف دون رد سجله البرزايلي فابينيو، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول :

يحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 63 نقطة.