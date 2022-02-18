كأس الكونفدرالية.. بيراميدز يخوض المران الأول في زامبيا

خاص فريق نادي بيراميدز تدريبه الأول في مدينة لوساكا عاصمة زامبيا في إطار الإعداد لمواجهة زاناكو في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيم المران الذي استمر لمدة ساعة ونصف على ملعب نادي زاناكو القريب من مقر فندق إقامة البعثة، ووسط أمطار غزيرة تستمر في الهطول على العاصمة الزامبية خلال الفترة الحالية.

واشتمل التدريب على وحدات بدنية وخططية وفنية والتركيز على بعض الجوانب الهامة لتنفيذها في المباراة، وأكد المدير الفني إيهاب جلال على اللاعبين ضرورة التركيز من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.