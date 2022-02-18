وزير الطيران المدني ينعى الكاتب الصحفي جلال دويدار

نعى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر 86 عامًا، بعد مسيرة حافلة في عالم الصحافة.

وقال وزير الطيران المدني، في بيان اليوم، نشرته وزارة الطيران على حسابها الرسمي، بموقع “انستجرام”: “ نتقدم بخالص العزاء والمواساة للصحافة المصرية وأسرة الكاتب الكبير، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي وأعضاء الهيئة، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق الأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة، الذى وافته المنيه صباح اليوم.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الكاتب الصحفي ولأسرة أخبار اليوم والأسرة الصحفية المصرية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.