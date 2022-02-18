تعليم المنوفية تنهي تدريب معلمي الرياضيات للصف الرابع الابتدائي على المنظومة الجديدة

استعدادا للفصل الدراسي الثاني

أنهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات للصف الرابع الابتدائي على منظومة التعليم الجديدة والذي تم تنفيذه على مدار ثلاثة أيام بجميع الإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية استعدادا لبداية الفصل الدراسي الثاني تحت إشراف مصطفى الليثي مدير عام التعليم العام بالمديرية والتوجيه العام للرياضيات بالمديرية بقيادة أحمد أبو جريدة وموجهي أوائل المادة بالإدارات التعليمية العشر وبالتعاون مع إدارة التدريب وأقسام التدريب بالإدارات برئاسة الدكتور سامح مهدي مدير إدارة التدريب بالمديرية .



وعلى صعيد آخر أنهت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على استخدام الحاسوب والآلة الحاسبة المتطورة بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع المنوفية وإدارة التدريب بالمديرية تنفيذا لتعليمات الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين وتحت إشراف عام من الدكتورة أماني قرني مدير المديرية .

