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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: الأهلي أهدر فرصة محققة للفوز على الهلال.. وأين الفار؟

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نتيجة التعادل أمام الهلال مرضية، مشيرًا إلى أن الفريق جاء إلى السودان من أجل الفوز، وقدم الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وأهدر فرصة محققة للفوز من تسديدة أفشة التي تصدى لها القائم.

وأضاف موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «الهلال الموسم الحالي أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلي لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم».

وطالب المدير الفني للأهلي بوجود الفار في دور المجموعات، وتساءل كيف لا توجد تقنية الفار في هذا الدور من البطولة. 

وقال موسيماني إن المجموعة الأولى صعبة بشكل عام ويوجد بها ٤ فرق قوية تنافس على الصعود، مشيرًا إلى أن الهلال السوداني فريق قوي ويمتلك هجومًا ودفاعًا جيدين ولديه فرصة في البطولة.

واختتم موسيماني تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي أغلق صفحة مباراة الهلال مؤقتًا من أجل خوض المواجهة المقبلة في الدوري المصري، وسيسعى بكل قوة لحسم التأهل عن المجموعة الأولى خلال الجولات المقبلة.

 

بيتسو موسيماني النادي الأهلي الهلال الهلال السوداني الدوري المصري

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