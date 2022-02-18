حفل تسليم جوائز نوال عمر الثلاثاء 1 مارس 2022

حددت اللجنة المشرفة على مسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الاعلام المصرى والعربى، يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022 الساعة السادسة مساءً موعدا لحفل توزيع جوائز المسابقة على الفائزين وذلك بقاعة لبيب السباعى بالدور الرابع فى مبنى مؤسسة الاهرام.



وذلك عن نتائج المسابقة لاعمال عام 2021، والتي انتهت بفوز الزميل محمد القزاز ، من جريدة الاهرام بالجائزة الاولى عن موضوعه المنشور بعنوان : فيضانات وحرائق وارتفاع درجات الحرارة ..الخطر يقترب من العالم .



وفاز بالجائزة الثانية العمل المشترك الذى تقدمت به الزميلتان حنان فكرى ، ومريم عدلى بعنوان : التغيرات المناخية ...انذار احمر للبشرية ، ونشر فى صحيفة وطنى.



وأكد محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على المسابقة، أنه من المقرر أن يحضر الحفل رموز كبيرة من أساتذة كلية الاعلام والزميل هشام الزينى نجل الراحلة الدكتورة نوال عمر، على ان يتم تكريم عدد من الطلبة الأوائل بكلية الاعلام على هامش الحفل.