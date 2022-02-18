بعثة الأهلي تعود للقاهرة من السودان اليوم

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، مطار الخرطوم الدولي في العاشرة مساء اليوم للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة الهلال السوداني.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الهلال السوداني وضيفه الأهلي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص السانحة لهما طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وحصد الهلال والأهلي، أول نقطة في مشوارهما بالبطولة، حيث كان الهلال قد خسر في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب أفريقي صفر/ 1، فيما لم يلعب الأهلي في الجولة الأولى أمام المريخ السوداني مثلما كان مقررا، وذلك بعد تأجيل المباراة لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات، والتي حصل خلالها على المركز الثالث بالبطولة التي توج بها تشيلسي الإنجليزي.

وتضم المجموعة الأولى أندية الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني ومواطنه المريخ.