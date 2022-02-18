قبل مباراة ساجرادا.. كارتيرون يمرن لاعبي الزمالك على الكرات الثابتة

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول القدم بنادي الزمالك، على تخصيص فقرة قبل نهاية المران الذي أقيم باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، للتدريب على الكرات الثابته أشرف عليها بنفسه.



ويستعد الأبيض للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له غدا السبت فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكانت بعثة فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.



وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:



حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر