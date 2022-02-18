وزير الخارجية الأسبق: التنمية في إفريقيا تدعم استقرار الأوضاع بدول العالم

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن قمة الاتحاد الأفريقي والأوروبي تتميز بطابع خاص بسبب التحديات التي تواجه القارتين، لافتا إلى أن القمة حققت العديد من النتائج الجيدة للقارة الإفريقية.

وأضاف السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التحديات التي تواجه القارتين تفرض على الجميع التلاحم والتكاتف بشكل أكبر ونظرة مشتركة نحو تطبيق خارطة طريق تستطيع من خلالها الدول الإفريقية إنتاج لقاحات فيروس كورونا وأهداف التنمية المستدامة 2030.

تابع وزير الخارجية الأسبق، أن التنمية في القارة الإفريقية لها انعكاس إيجابي على استقرار الأوضاع في العالم، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الرئاسية أعادت تشكيل الأوضاع في المحافل الدولية.

وأكد أن مصر دائما ما تتحدث عن الاستقرار والسلام التنمية، فهي واحة الاستقرار للقارة الإفريقية.

