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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك مطالب بالتركيز.. كارتيرون عن مباراة ساجرادا : اللعب في أنجولا صعب

صدى البلد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه سبق له اللعب في ستاد 11 نوفمبر وحقق نتائج إيجابية على نفس الملعب.

ويستعد الأبيض للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له غدا السبت فى الجوله الثانيه لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن اللعب في أنجولا ليس سهلا بسبب الرطوبة، مضيفا أن فريقه يلعب للفوز باستمرار في كل المباريات.

وتابع كارتيرون قائلا:" الزمالك مطالب بالتركيز وأن يكون لديه قوة ذهنية في اللقاء لتحقيق الفوز، ولدي ثقة كبيرة فى جميع اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد".

واختتم المدير الفني تصريحاته مؤكدا أنه لا توجد مباراه سهله وأخرى صعبه مشيرا إلى أن الفريق خاض تدريبات جيده فى اليومين الماضيين وهو متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية.

بعثة فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد.
خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر.

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