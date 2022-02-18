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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم حملة "لا انتظار - لا زحام" لتطعيمات كورونا بـ 25 عيادة متنقلة

مستشار وزير الصحة
مستشار وزير الصحة

تفقدت اليوم الدكتورة وفاء الصادق مستشار وزير الصحة للقوافل العلاجية، العيادات المتنقلة بصحة المنوفية والمشاركة بحملة "لا انتظار-لا زحام" الموسعة من منزل إلى منزل لتطعيم لقاحات فيروس كورونا حتى ٢٤ فبراير الجاري كسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور منيع إسماعيل مشرف الحملة وفريق الطب الوقائي بالوزارة وفريق إشراف القوافل بالوزارة بالإضافة إلى فريق إشراف القوافل العلاجية بالمنوفية برئاسة الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل بالمنوفية، وذلك لمتابعة فعاليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا من خلال سيارات العيادات المتنقلة والمنتشرة بجميع مراكز المحافظة وذلك ضمن فعاليات الحملة والتي تم دعمها بـ 25 عيادة متنقلة من محافظات البحيرة، المنوفية، الجيزة، كفر الشيخ والشرقية.

 

وأشادت مستشار وزير الصحة بالجهود التي تبذلها صحة المنوفية لتحقيق الهدف المرجو من تلك الحملة الموسعة حرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم، كما ثمَّنت جهود فريق القوافل العلاجية بصحة المنوفية المبذولة في جميع القوافل العلاجية التي تتم ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المواطن المصري و بخاصةٍ جهودهم المبذولة في حملة ( لا انتظار-لا زحام) الموسعة للوصول باللقاحات الآمنة لجميع المواطنين بالمحافظة.

مستشار وزير الصحة القوافل العلاجية محافظة المنوفية حملة تطعيم لقاح كورونا المنوفية

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