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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: 150 مليار يورو استثمارات في المشروعات الخضراء بأفريقيا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن القمة الأفريقية الأوروبية كانت مثمرة وإيجابية نحو شراكة أكبر مع القارة السمراء، مشيرة إلى أنه تم تخصيص استثمارات بقيمة 150 مليار يورو في القارة الأفريقية لصالح المشروعات الخضراء.

وأوضحت دير لاين، في كلمتها خلال الجلسة الختامية للدورة السادسة لقمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي لليوم الثاني، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الدول الأفريقية بحوالي 450 مليون جرعة إضافية من اللقاح بحلول الصيف، مؤكدة الاتحاد على النهوض بقدرة أفريقيا على تصنيع اللقاحات على أساس تكنولوجيا (أم أر ان ايه) في مختلف أرجاء القارة.

وأضافت أنه تم مناقشة مجال النقل وضرورة ربط أرجاء القارة ببعضها لتفعيل منطقة التبادل الحر القارية، كما تم مناقشة مجالات الزراعة المستدامة والرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات، وهي أولويتنا لتقديم الخدمات.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز الشراكة الأفريقية الأوروبية للنهوض بمستوى مكافحة ظاهرة التغير المناخي، مشددة على ضرورة عمل شركات خضراء مع مختلف الدول الأفريقية وتوفير فرص عمل للشباب.

ولفتت دير لاين إلى أن التحول للطاقة النظيفة سيتطلب مراحل عمل كثيرة في أفريقيا وأوروبا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم القيام بهذه العملية الانتقالية، والتطلع إلى اللقاء المرتقب في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ 27، الذي سيقعد في مصر خلال هذا العام.
 

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