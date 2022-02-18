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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ناقد: الغرب استمد أعماله الموسيقية من العرب طيلة 450 عاما

قصواء الخلالى
قصواء الخلالى

قال الدكتور زين نصار، المؤرخ والناقد الموسيقي، إن التراث الموسيقي المصري مسجل على إسطوانات لأكثر من 150 عاما، حيث يستطيع الشخص أن يستمع إليهم حتى بعد مرور كل تلك السنوات.

ولفت إلى أن مصر تملك حضارة قوية ومعهد فؤاد الأول والذي افتتح عام 1932 عقد فيه المؤتمر الدولي الأول للموسيقي العربية فإن أغلب الموسيقيين قد تخرجوا من هذا المعهد، «إحنا عندنا حضارة قوية وتعليم قوى ومبدعين ليس لهم نظير بألوان مختلفة من الموسيقي، وجزء من الفنانيين مش عارفين قيمة نفسهم».

وأضاف «نصار» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على قناة CBC، أن الغرب استمد أعماله الموسيقية من الموسيقي العربية على مدار 450 عام: «محمد فوزي موسيقار سبق عصره وحالة فنية فريدة، ومنير مراد كان ليه ألحان متميزه جدا ومع ذلك مر مرور الكرام، ولازم نهتم بكل الناس بتوعنا، وكان الموسيقار عبدالوهاب مجددا دائما في أعماله الفنية»

وأوضح أن أبوالموسيقي المصرية في القرن العشرين هو سيد درويش، لما قدمه من نماذج في الغناء التقليدي باختلاف أشكاله، كما وقام بعمل 30 مسرحية غنائية من سنة 1914 لسنة 1923، «شغل سيد درويش في 9 سنين فقط كان إنتاج جبار عمله، وكان شخصية عبقرية، والاستاذ عبدالوهاب استفاد منه لأنه قعد معاه 4 سنين من حياته».

وواصل: «الفن الهابط موجود في كل وقت ولكن كان موجود بنسبة 5%، ومكنش بيسمعه غير الناس السطحية، وأكتر من 90% الناس كانت بتسمع حجات محترمة، دلوقتي النسب اتقلبت وهتتعدل لما الفنان يراعي تقاليد مجتمعه وهويته المصرية، والفن شديد التأثير في الناس وسلوكهم».

زين نصار برنامج محمد فوزي سيد درويش الموسيقى

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