يتحرك بإشارة المخ

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن طرف صناعي ذكي يتحرك بإشارة المخ.

وخلال التقرير، أوضح أحمد فايق، أن نيرمين وأحمد ومحمد، ثلاثي يغير حياة ضحايا الحوادث، بأول طرف صناعي ذكي يتحرك بإشارة المخ.

وتابع أحمد فايق، أن ذراع صناعية تتحرك بإشارة المخ، مشروع ثلاثة من طلبة الهندسة، ينافس ٣١٥ مشروعات علي مستوى افريقيا والشرق الأوسط.

واستطرد أنه تم تصميم زراع صناعي خفيف الحجم، ويتم تركيبه للأشخاص الذين فقدوا ذراعهم، بسبب حادثة أو مرض، موضحا أنه مشروع مختلف تماما عن أي مشروع آخر ويخدم هذه الفئات ويجعلهم يستمتعون بحياتهم.

