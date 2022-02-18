عامل يطلق الرصاص على زميله بدكرنس بسبب خلافات سابقة

أصيب عامل بقرية المحمودية في دكرنس بالدقهلية، بطلقات نارية على يد آخر لخلافات سابقة بينهما.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز دكرنس بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزى بوصول "عبدالله السيد محمد" 30 عاما عامل مصابا بطلقات نارية في القدم.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصاب اتهم عامل آخر من المنزلة بإصابته لوجود خلافات سابقة بينهما.

وأكد التقرير الطبى أن المجني عليه أصيب بطلقتين في القدم مع وجود فتحتى دخول وخروج وحالته مستقرة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العاما لمباشرة التحقيقات.