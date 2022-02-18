تامر عبدالمنعم: مؤدي المهرجانات حولوا خلافاتهم مع النقابة لخناقة شوارع

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إن مؤدي المهرجانات لم يصبروا على فهم أسباب الهجوم عليهم من نقابة الموسيقيين فازدادوا تعنتا في أفعالهم وردودهم المستفزة، وهو ما جعل الأمور تزداد سوءا.



وأضاف تامر عبدالمنعم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ما يفعله مؤدي المهرجانات هو تعنت شديد وعدم فهم لمسئولية الشهرة والسوشيال ميديا، وتحويل الأمر لـ "خناقة شوارع"، وهو الأمر الذي لا يليق بمن يرغب أن يكون عضوا في نقابة المهن الموسيقية.



وتابع تامر عبدالمنعم، أن ما يفعله مؤدي المهرجانات حاليا قلة ذكاء ووعي وعدم فهم وجهل شديد في التعامل مع الموقف، مضيفا: "في لوائح لكل نقابة ولا بد أن تنطبق شروطها على كل متقدم، ولو مش منطبقة عليه يبقى لازم يشوف الأسباب ويعالج الأمر".