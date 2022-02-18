تامر عبد المنعم: القبلات فى الأفلام غير طبيعية .. وهذه النوعية من الأعمال لا تفسد المجتمع

قال الفنان تامر عبدالمنعم إن الصعيد مجتمع محافظ وله خصوصيته وعاداته وتقاليده ونراها من خلال السينما التي أصبح الجميع يهاجمها، موضحا أن الإعلامي إبراهيم عيسى هاجم الصعيد اليوم، واعتقد أنه سيعتذر عن الأمر.



وأضاف تامر عبدالمنعم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يجب ألا نهاجم السينما والأعمال السينمائية، كما لا يجب مهاجمة المخرج هادي الباجوري بعد تصريحاته الأخيرة بشأن عدم ممانعته من مشاركة زوجته الفنانة ياسمين رئيس في مشاهد رومانسية تحتوي على قبلات.



وتابع أن "البوس في الأفلام مش طبيعية، بسبب وجود أعداد كبيرة في لوكيشين التصوير"، مضيفا "مش فيلم فيه بوسة هو اللي هيفسد المجتمع"، وما يقدم فن وليست سينما جهادية.