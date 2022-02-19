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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته ٢٠٠٠ قرص مخدر بالساحل

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس، شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة ٢٠٠٠ قرص مخدر للاتجار فيها بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائى التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.


وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحل إقامته ، وبحوزته (2000 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار و المبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة ، و الهاتفى لتسهيل الإتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

وزارة الداخلية قسم شرطة الساحل ضبط حبس مكافحة الجريمة المواد المخدرة ترويج

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