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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير المالية: ما تم في مصر خلال 7 أعوام يحتاج 70 سنة.. التأمين الصحي الشامل يزيل عبئا ماليا ضخما عن المواطن.. مشروع حياة كريمة يحسن حياة 60% من المصريين

صدى البلد

ما تم في مصر آخر 7 سنوات يحتاج 70 عاما

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل كان معد لها جدول زمني 15 عاما، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإنجازها في 10 سنوات. 

وأضاف محمد معيط، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة التأمين الشامل تكلف 250 مليار جنيه، إذا تم إدخال 100 مليون مواطن للمنظومة، لكن المشكلة ليست في المال فقط ولكن المنظومة تحتاج لطبيب أسرة ومستشفيات مجهزة.

وأكد محمد معيط أن مشروع التأمين الصحي الحلم بالنسبة لنا، والإصلاح الذي يتم حاليا يحتاج صبر و"اللي اتعمل في ٧ سنوات يحتاج من ٥٠ إلى ٧٠ سنة علشان يتعمل".

التأمين الصحي الشامل يزيل عبء مالي ضخم عن المواطن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تزيل عبء مالي ضخم عن المواطن.

وأوضح معيط، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن الأوضاع الاقتصادية، فى الدول المحيطة صعبة للغاية، وتعانى من نقص الخدمات العامة، مثل الكهرباء ونقص السلع والأدوية.

وأضاف وزير المالية، أنه بالرغم من الزيادة السكانية والظروف التى تمر بها الدولة، لكنها فى بناء تقدم مستمر، وتم معالجة مشاكل كبرى معالجة جذرية.

وتابع وزير المالية، أن المشاريع التى أقيمت وفرت ملايين فرص العمل، لافتا إلى أن الدولة حاليا تعمل على حل مشكلة المياه من خلال ضخ استثمارات ضخمة لأنها بمثابة أمن قومى.

وأوضح وزير المالية، أن عدم شعور البعض بالتحسن أمر طبيعى للغاية.

وزير المالية لمسؤولي البنك الدولي: مشروع حياة كريمة يحسن حياة 60% من المصريين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تُؤمن بأن التنمية، أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل لنحو مليون خريج سنويًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، لذلك تحرص الدولة على تعظيم أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية، بمراعاة التحول للاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة تجذب القطاع الخاص للاستثمار، وتُساعد فى توطين الصناعة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وفى هذا الإطار تُعرب الحكومة المصرية عن تقديرها لجهود البنك الدولى الداعمة للمسيرة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مختلف المحافظات.

وتابع وزير المالية: “ماضون  بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»؛ باعتباره من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة حيث يساعد فى تحسين حياة نحو 60٪ من المصريين”.

وقال وزير المالية ، خلال لقائه مع وفد من مسئولى البنك الدولى بحضور مارينا ويس ممثلة البنك بالقاهرة، إن إعلان البنك الدولى، فى آخر تقرير له، رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٥٪ بحلول يونيو ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، داعيًا إلى ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات التي أعقبت أزمة «كورونا»، أبرزها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم والأسعار العالمية للقمح والبترول وتكاليف الشحن؛ بما انعكس سلبيًا على الدول النامية ومواطنيها، فضلًا على البحث عن آليات مشجعة لهم لاستخدام التمويل الأخضر.

البنك الدولي يعلن استعداده للتعاون مع مصر لإنجاح قمة المناخ 

أعرب مسئولو البنك الدولى عن تقديرهم لما تم طرحه، خلال اللقاء، من أفكار سيقومون بدراستها وترجمتها إلى خطوات عملية بالتنسيق مع الجانب المصرى، وحرصهم على تعزيز الشراكة الناجحة القائمة مع مصر، وتقديرهم لما تقوم به الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وهو ما ظهر بوضوح فى برنامج «تكافل وكرامة»، معربين عن تطلعهم لتوسيع مجالات التعاون، واستعداد البنك الدولى للتعاون مع مصر فى توفير مقومات إنجاح قمة المناخ المقبلة «cop 27» نوفمبر المقبل.

حجم الدين الخارجى 91.6 % من إجمالي الدخل وخسرنا 400 مليار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدين الخارجى لا يتم التعامل معه كرقم على إطلاقه، معقبا:" اللى عليه دين 10 ألف ودخله 100 ألف مش زى اللى دينه 10 ألف ودخله 10 ألف أيضا".

وأوضح معيط، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن فى 30 يونيو 2017 بلغ دين مصر 108% من إجمالى الناتج المحلى.

جائحة كورونا

وتابع وزير المالية، إجمالى الدين قبل جائحة كورونا كان 90.6% من إجمالى الناتج المحلى، وكان مستهدف قبل الجائحة خفضه لـ 83% لولا الجائحة .

وأضاف وزير المالية، أن انتشار كورونا سبب نقص فى الإيرادات 400 مليار خلال سنتين، إضافة إلى أن المصروفات زادت لتدعيم القطاعات التى تضررت.

ولفت وزير المالية، إلى أن حجم الدين ارتفع مرة أخرى لـ 91.6 بدلا من 87% من إجمالى الناتج المحلى.

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