عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر يوضح مزايا فتوى حق الكد والسعاية

كشف محمد سالم أبو عاصى عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا عن مزايا فتوى حق الكد والسعاية .



و قال محمد سالم أبو عاصى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، إن حق الكد والسعاية لابد أم يكتب فى ملحق قسيمة الزواج عند العقد بحيث لا يضطر الزوجان بعد وفاة الزوج أو الطلاق أن نصل للمحاكم أو النزاع وكل شئ يجب أن يقيد فى البداية حتى لا يرتفع النزاع .



وأكد محمد سالم أبو عاصى ، أن الإسلام يقوم دائما على مقاصد شرعية وأولها العدل وإعطاء الحقوق لأن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة خاصة أن قضية العدل والحقوق فى التراث الذى تشير إلى أنه ليس من المنطق أن إمرأة تشارك بجهدها المادى مع زوجها فى بداية حياته أو مدخرات مالية وفى النهاية يكون من حقها الميراث فقط .