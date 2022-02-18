عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك بـ الزي التقليدي أمام ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك

عقد مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي  المقرر لها غدا السبت باستاد 11 نوفمبر، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر، بينما سيرتدي ساجرادا زيه " القميص الأخضر والشورت الأسود، والجوارب الخضراء، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من العميد أحمد حسني المدير الإداري والكابتن أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

بعثة فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد
خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم : الترم الثاني أقصر من الأول ولا نية لتخفيف مناهجه

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

سر ثبات المكياج.. خبيرة تجميل عروسة الإسماعيلية ترد على الواقعة

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

ترشيحاتنا

طقم معلقة وشوكة| توفيق عكاشة يبيع مقتنيات منزله بعد حكم حبسه

مينا عطا: مش بفهم أغاني ويجز.. وبنتي بترقص على كيفي كده

موهبة غنائية جبارة.. شاهد محمد فايز نجم ذا فويس كيدز الموسم الأول

مع اقتراب موعد التطبيق ..7 معلومات عن التذكرة الموحدة لـ وسائل النقل وسعرها

بوتين يأمر باستدعاء جنود الاحتياط في الجيش الروسي

لقاءات عكست تقديرا كبيرا للرئيس السيسي|6أهداف حققتها مصر من القمة الإفريقية الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

اﻟﻤﺰﻳﺪ