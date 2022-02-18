الزمالك بـ الزي التقليدي أمام ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

عقد مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا السبت باستاد 11 نوفمبر، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر، بينما سيرتدي ساجرادا زيه " القميص الأخضر والشورت الأسود، والجوارب الخضراء، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من العميد أحمد حسني المدير الإداري والكابتن أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

بعثة فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر