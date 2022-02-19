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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سيارات تبدأ من 85 ألف جنيه حتى 100 ألف في سوق المستعمل.. أسباب عدم ثبات السيارة على الطريق وتقطيعها.. أفضل السيارات الصينية في مصر موديل 2022

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

الميكانيكي بيقولك .. أسباب عدم ثبات السيارة على الطريق

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من المشكلات الفنية الخاصة بعالم السيارات، والتي قد يعاني منها قائد المركبة، بل تضعه ايضا في العديد من المشكلات على الطريق، ومنها عدم ثبات السيارة اثناء السير.

 

أفضل السيارات الصينية في مصر موديل 2022.. صور

استطاعت السيارات الصينية ان تحتل مكانة كبيرة وسط موديلات 2022، حيث تتعدد الفئات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، إلى جانب اللمسات الخاصة بالتصميم الخارجي بين فئة السيدان والكروس اوفر الرياضية متعددة الاستخدام، والتجهيزات الداخلية ايضا.

 

سوق المستعمل.. سيارات تبدأ من 85 ألف جنيه حتى 100 ألف |صور

يضم سوق المستعمل باقة من الموديلات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية تعود لاكبر مصنعي السيارات حول العالم، بالاضافة إلى التصميم الخارجي المتنوعة، والتجهيزات الداخلية أيضا، ولكن يبقى عامل السعر يشكل نقطة أساسية وفقًا للميزانية الخاصة بكل شخص.

 

الميكانيكي بيقولك.. أسباب تقطيع السيارة

الميكانيكي بيقولك .. تتعدد المشكلات الفنية الخاصة بميكانيكا السيارات، مثل اعطال المحرك، أو منظومة التبريد، أو وجود خلل في عفشة السيارة والأجزاء الداخلية، ولكن تبقى مشكلة "تقطيع السيارة" واحدة من الاعطال الشائعة والتي تتمثل في عدة نقاط مهمة.

 

جيب تكشف النقاب عن جراند شيروكي L .. صور

كشفت شركة جيب عملاقة تصنيع سيارات الدفع الرباعي عن نسختها الجديدة جراند شيروكي L، وذلك للمرة الاولى داخل السوق الاسترالي، حيث سيتم طرحها هناك خلال منتصف العام الجاري 2022، مع اطلالة داخلية مميزة تتسم بالرحابة ذات 7 مقاعد، إلى جانب الهيكل الخارجي المميز من عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV

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