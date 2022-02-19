ناقد فني: الدراما مغيبة عن الواقع منذ منتصف التسعينات حتى عام 2010

قال الناقد الفني حاتم جمال، في فترة من منتصف التسعينات حتى عام 2010 تم تغييب الدراما المصرية وابتعدت عن البعد الاجتماعي، لافتا أن الدراما بدأت في استعادة عافيتها خلال السنوات الأربعة الماضية في محاولة للنهوض مرة أخرى ومناقشة قضايا المجتمع المعاصرة.

وأضاف حاتم جمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هناك جيل جديد من الفنانين بعد جيل يسرا وإلهام شاهين وأحمد عبد العزيز ينظر إلى قضايا المجتمع بشكل مختلف تماما عن السابق، وبالتالي يقدمون مسلسلات تحتوي على ألفاظ خارجة وأسلحة بيضاء وغيرها.

تابع بعد ثورة 25 يناير "الدراما اتسرقت وظهر بها البلطجة والعنف والخمور وألفاظ خارجة لم يعتد عليها المجتمع المصري".

