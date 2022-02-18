وزير المالية: الرئيس أمر بأن مفيش واسطة في أي تعيين.. والإيرادات تراجعت 400 مليار بسبب كورونا

حل الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم ضيفا في برنامج نظرة الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد وتناول اللقاء، الحديث عن عدد كبير من المشروعات، وأبرز تحديات الدولة ووزارة المالية في الفترة الأخيرة والسنوات المقبلة.



ويستعرض صدى البلد في هذا التقرير أبرز تصريحات وزير المالية في ضيافتك بقناة صدى البلد والتي جاءت كالتالي



بأمر الرئيس.. وزير المالية: مفيش واسطة في أي تعيين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من أسرة بسيطة تنتمي إلى الريف، وأصبح وزيرا بالاجتهاد والإخلاص فى العمل.

وأوضح معيط تفاصيل حوار دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مسابقة الضرائب قائلا: "الرئيس قال مفيش حد يتعين بواسطة، زالتعيينات تتم بشفافية مطلقة".

وتابع وزير المالية، 1500 من المتقدمين للمسابقة استلموا وظائفهم بالفعل، وقريبا سيتم تسليم 500 آخرين بعد عمل المسابقة؛ راجع الرئيس معنا الإجراءات، للتأكد من تنفيذ التوجيهات".

وأضاف محمد معيط وزير المالية، كنت ابن رجل يعمل “غفيرًا” وأصبحت وزيرا للمالية



التأمين الصحي الشامل

وقال معيط وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تزيل عبء مالي ضخم عن المواطن، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية، في الدول المحيطة صعبة للغاية، وتعاني من نقص الخدمات العامة، مثل الكهرباء ونقص السلع والأدوية.



وأضاف وزير المالية، أنه بالرغم من الزيادة السكانية والظروف التى تمر بها الدولة، لكنها فى بناء تقدم مستمر، وتم معالجة مشاكل كبرى معالجة جذرية.

وتابع وزير المالية، أن المشاريع التى أقيمت وفرت ملايين فرص العمل، لافتا إلى أن الدولة حاليا تعمل على حل مشكلة المياه من خلال ضخ استثمارات ضخمة لأنها بمثابة أمن قومى.

تراجع في الإيرادات العامة بسبب كورونا

وأوضح وزير أن الدين الخارجى لا يتم التعامل معه كرقم على إطلاقه، معقبا:" اللى عليه دين 10 ألف ودخله 100 ألف مش زى اللى دينه 10 ألف ودخله 10 ألف أيضا".

وأوضح معيط أن فى 30 يونيو 2017 بلغ دين مصر 108% من إجمالى الناتج المحلى، وأن إجمالى الدين قبل جائحة كورونا كان 90.6% من إجمالى الناتج المحلى، وكان مستهدف قبل الجائحة خفضه لـ 83% لولا الجائحة .



وأضاف وزير المالية، أن انتشار كورونا سبب نقص فى الإيرادات 400 مليار خلال سنتين، إضافة إلى أن المصروفات زادت لتدعيم القطاعات التى تضررت، لافتا إلى أن حجم الدين ارتفع مرة أخرى لـ 91.6 بدلا من 87% من إجمالى الناتج المحلى.



وصلت الوزارة ببركة دعا الوالدين



وتحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نشأته وأسرته البسيطة حتى اصبح وزيرا للمالية، لافتة إلى أنه من أبناء اسرة بسيطة من ريف مصر وأصبحت وزيرا للمالية بدون واسطة، وأنه لم يكن يحلم أن يصبح وزيرا.

وأضاف وزير المالية: أبويا كان من عامة الشعب ولم يرانى وأنا وزير، ولم يكن فلاحا بل كان غفيرا واللى وصلت ليه ببركة دعاء الوالدين".

وتابع وزير المالية رسالتى لكل الشباب،: كل ما على الإنسان الاجتهاد والإخلاص، مهما واجهه من تحديات والتوفيق يأتي من عند الله دائما.

وزير المالية يتحدث عن الضرائب

تعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لسؤال مفاجئ من الإعلامى حمدى رزق الذى سأله:" هى الضرائب عادلة ولا أنت جاى على بعض ناس" معقبا" كل واحد بيقول رأيه، وميكنة الضرائب هـ تحل كل مشاكل الناس وهتخلص هذا العام".

وتحدث معيط عن السيارات قائلا:" هناك إشكالية فى صناعة السيارات والدولة تريد توطين صناعتها فى مصر".

السيارات الكهربائية

ولفت معيط، إلى أن الدولة تسعى إلى التحول إلى السيارات الكهربائية بعد توطين صناعتها، إضافة إلى التحول إلى السيارة التى تعمل بالغاز.

وأوضح وزير المالية، إلى أن الدولة تسعى إلى تقديم ميزات إلى الشركات التى ستعمل على توطين الصناعة.



زيادة معدلات النمو وفرص العمل



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر بدأت في تحقيق أرقام جيدة في معدل النمو، افضل مما قبل عام 2011.

وأضاف محمد معيط خلال ، ان معدل النمو يقترب الآن من 6%، لافتا إلى أن إشادة المنظمات الدولية بالاقتصاد المصري؛ تساعد الدولة في جذب الاستثمار وهذا يوضح للعالم أن مصر تتحرك في اتجاه ايجابي ودولة منضبطة ومستقرة.

وكشف محمد معيط أن فرص العمل هى ترجمة لمعدل النمو اي أنه كلما ارتفع معدل النمو؛ زادت فرص العمل، وأن زيادة معدل النمو من 6 الي 7% يخلق 100 ألف فرصة عمل على الاقل.

وأشار وزير المالية، إلى أن معدل النمو يتكون من: إنشاء مصانع ومدن ومحطات صرف وطرق جديدة، وغيرها، ومعنى هذا انك تنفذ مشاريع جديدة لخلق فرص عمل جديدة.