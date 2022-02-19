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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 19 فبراير 2022

صدى البلد

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 19 فبراير 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

 

وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم السبت نحو 943 جنيها.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم السبت نحو 825جنيها.

 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 707 جنيهات.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 550 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 471 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 6600جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت  نحو942.857 الف جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1891دولار للأوقية.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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