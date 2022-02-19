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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 19 فبراير 2022

صدى البلد

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 19 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم مصرف أبوظبي الاسلامي  15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (الإمارات دبي الوطني، الأهلى المتحد) 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (بلوم، العربى الإفريقى الدولى، التجاري الدولى CIB، المشرق، التنمية الصناعية، أبوظبى الأول FAB، عودة، المشرق، كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، قطر الوطني QNB، قناة السويس، الإسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني) 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه.

البنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يناير الماضي الي 40.98مليار دولار بزيادة بلغت 46مليون دولار عن نهاية العام السابق.

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