أشرف سنجر: الوضع في أوكرانيا لن يذهب إلى حرب عالمية.. فيديو

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، حلقة اليوم، للحديث عن الجهود الدبلوماسية في نزع فتيل التوتر بين روسيا وأوكرانيا؟، وتوابع وتأثيرات الأزمة الأوكرانية على الساحة الدولية.

وقال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الوضع في أوكرانيا لن يذهب إلى الحرب العالمية، ولكنها قلاقل تثار لتأكيد مشهد الخوف في المنطقة".

وأضاف: "روسيا تقدم نفسها على أنها لاعب دولي وتستطيع التأثير في المشهد"، موضحا: " أمريكا تتبع سياسة حافة الهاوية لكسر إرداة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحيث لا تتكرر الأزمة الأوكرانية مرة أخرى".

