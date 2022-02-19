مدحت العدل: بنزل اشتري احتياجاتي بنفسي وبسيب عربيتي وأركب مواصلات.. فيديو

كشف الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، تفاصيل جديدة في حياته الشخصية، وتعامله مع الآخرين والمحيطين به في الأسواق والأماكن العامة.

وروى مدحت العدل، خلال لقائه مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج «بنت البلد» المذاع على قناة صدى البلد 2، أنه أثناء إدارته إحدى الدورات التدريبية في السيناريو عرض فيلما أجنبيا على طلابه يظهر فيه البطل وهو يبتاع الفواكه من المحال التجارية وقال لتلاميذه أن حياته تشبه هذا الشخص.

وأضاف الكاتب والسيناريست، أنه يشتري متطلباته بنفسه من الأسواق، مشيرا إلى أن الفنان وصانع الفن لا يبغي أن يكون منفصلا عن المواطنين والمجتمع المحيط به.

وتابع مدحت العدل: «أحب الناس والتعامل معهم، وكتير جدا بركن عربيتي وأركب مواصلات، وأقعد أتكلم مع الناس وألعب معاهم تنس في النادي».