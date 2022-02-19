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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلتين غرقا في مياه ترعة بقرية نشيل بمركز قطور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية  نشيل بنطاق مركز قطور في محافظة الغربية منذ قليل مصرع طفلتين غرقا في مياه ترعه القرية كما خصصت سيارة إسعاف  نقل وإبداع الجثتين داخل ثلاجة مشرحة مستشفى قطور تحت تصرف النيابة العامة .

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كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  اخطارا من مأمور مركز قطور بتلقي يفيد بورود بلاغا بمصرع طفلتين غرقا داخل بحر قرية نشيل بدائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين مصرع طفلتين "امل. ا" و "نور.ا. ج" في العقد الأول من العمر غرقا في بحر قرية نشيل بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

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وكشفت التحريات الأمنية  أن الطفلتين جيران وقررا قضاء اخر يوم في الاجازة قبل بداية الفصل الدراسي الثانى في اللهو مع عدد من أطفال القرية وأثناء اللهو انزلقت قدم الطفلتين وسقطا في بحر القرية وجري انتشال الجثتين ونقلهم إلى مشرحة المستشفى .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الوقائع وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين ودفنهما .

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