ابن عمة عريس الإسماعيلية: ماحدش يوافق على الضرب.. واحنا صعايدة وعندنا شهامة

قال حسن، أبن عمة عريس الإسماعيلية: "احنا مش بنضرب حد ومينفعش اصلا.. ولكن الحوار كان سوء تفاهم وكانت شدة أعصاب فرح وكدا وهم ملهمش غير بعض".

وأضاف "حسن"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "احنا مش هنحلل ان الضرب ينفع أو لا.. الضرب دا محدش يوافق بيه.. واحنا صعايدة وعندنا شهامة والناس بتحبها.. والصعيدي معروف بأدبه وإحترامه".

وفي سياق متصل، علق مروان، شقيق عريس الإسماعيلية، عن ضرب العروس خلال فرحها، قائلا: "والله مافيه حاجة.. ودا سوء تفاهم بين أخي وبنت عمي".

وأضاف : "مفيش حاجة.. وهي كانت نازلة من السيارة وأتشنكلت وقالها أركبي وهو دا اللي حصل".

وتابع: "كانت مشاداة فرح.. وأى حد بيكون فى فرح تكون أعصابه مشدودة مش أكتر من كدا.. ومفيش ضرب ودي بنت عمي وأختي قبل ما تبقي مراته".