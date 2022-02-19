نشرة اخبار البرلمان| نائب ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الصف بالجيزة.. وهؤلاء تسري عليهم أحكام قانون المجلس الصحي المصري

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

المبلغ بمقدار نسبة العجز.. حقوق متضرري الحوادث لدى شركات التأمين

برلماني: مصر صوت لإفريقيا في العديد من القضايا

جيهان البيومي: منصات التعليم الإلكتروني تساعد الطلاب في الفهم بشكل أكبر

جرّد فتاتين من الملابس..عقوبات رادعة لـ خال متهم بحرمان ورثة من نصيبهم

سياحة النواب : مباحثات الرئيس السيسي ببروكسل تعكس ثقل مصر السياسي

قبل أخذ الرأي النهائي عليه.. على من تسري أحكام قانون المجلس الصحي المصري؟

برلماني ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز الصف بالجيزة

