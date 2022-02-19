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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حصل على الضوء الأخضر.. لجنة تحكيم الدوم تتفاجئ من صوت حازم.. فيديو

المتسابق حازم،
المتسابق "حازم"،

تفاجئت أعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم خلال فقرة الغناء من صوت وطرب المتسابق "حازم"، ليحصل على الضوء الأخضر ويتأهل للمرحلة التالية من البرنامج.


انطلقت أمس أولى حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط، وانطلاق منافسات المتسابقين، ويذاع على قناة "أون".

 

وانطلقت  مسابقات التقديم التليفزيوني في حلقة أمس، وضمت لجنة التحكيم الإعلامية لميس الحديدي  والإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية جاسمين طه.

 

ويقوم المسابقون بتقديم تجارب أداء أمام لجنة التحكيم لـ موهبة التقديم التلفزيوني، وتقوم اللجنة بتقييم المتسابقين وإبداء الرأي فيهم .

 

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة  أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

 

و على سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

 

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.

 

الملحن عمرو مصطفى حميد الشاعرى عمرو مصطفى اكتشاف المواهب الإعلامية لميس الحديدي نجوى ابراهيم لميس الحديدي برنامج الدوم

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