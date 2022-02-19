الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.. الحظ يبتسم للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

دوما النادي الأهلي على موعد مع الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة حيث الحظ يبتسم للقلعة الحمراء لدى مشاركته أمام فرق القارة السمراء ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويعول منافسي النادي الأهلي على خوض المباريات التي تجمع بينهما على ملعبهم في تمام الساعة الثالثة عصرا من أجل استغلال الأجواء والرطوبة العالية في البلدان الإفريقية لإرهاق لاعبي الشياطين الحمر إلا أن المارد الأحمر دوما ما يخالف التوقعات في عديد المواجهات التي جمعته بمنافسي قارة إفريقيا في البطولات القارية ويقتنص الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

صدى البلد يستعرض كيف ابتسم الحظ للنادي الأهلي مع دقات الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في منافسات دوري أبطال إفريقيا على مدار مشاركاته في البطولة القارية.

الأهلي يهزم فيتا كلوب

في يوم 16 مارس عام 2021 عاد النادي الأهلي بفوز ثمين من ملعب مضيفه فيتا كلوب الكونجولي بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما في الثالثة عصرا ضمن الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ووقع على ثلاثية الفريق المصري، كل من، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، في الدقائق (7، و19، و78) على الترتيب.



ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وانفرد بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن فيتا كلوب، الذي تراجع إلى المركز الثالث.



بينما واصل فريق سيمبا التنزاني تصدر لقائمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه وبالنتيجة ذاتها (3-0)على ضيفه المريخ السوداني، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

الأهلي يتعادل مع المريخ

وفى يوم 3 أبريل عام 2021 انتهت مباراة فريق المريخ السوداني لكرة القدم مع نظيره الأهلي المصري، بالتعادل 2-2، في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.



وبهذه النتيجة أمام المريخ السوداني تأهل النادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني.

التعادل أمام صنداونز

تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رسميًا في يوم 22 مايو عام 2021 بعد تعادله بهدف لمثله في مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي التي أقيمت فى الثالثة عصرا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، من ركلة ركنية حولها عمرو السولية من القائم القريب إلى البعيد، حيث انتظرها ياسر إبراهيم ليضعها برأسه في الشباك في الدقيقة 11.

وتعادل اللاعب موسى ليبوسا لصن داونز في الدقيقة 30 من رأسية رائعة حول بها عرضية من الجبهة اليمنى لصن داونز إلى شباك حارس الأهلي محمد الشناوي.

العودة من السودان بنقطة

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سلبيا أمس الجمعة أمام نظيره فريق الهلال السوداني، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد الجوهرة الزرقاء في أم درمان فى تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.