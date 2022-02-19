عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.. الحظ يبتسم للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

دوما  النادي الأهلي على موعد مع الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة حيث الحظ يبتسم للقلعة الحمراء لدى مشاركته أمام فرق القارة السمراء ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

ويعول منافسي النادي الأهلي على خوض المباريات التي تجمع بينهما على ملعبهم في تمام الساعة الثالثة عصرا من أجل استغلال الأجواء والرطوبة العالية في البلدان الإفريقية لإرهاق لاعبي الشياطين الحمر إلا أن المارد الأحمر دوما ما يخالف التوقعات في عديد المواجهات التي جمعته بمنافسي قارة إفريقيا في البطولات القارية ويقتنص الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

 

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي والقنوات الناقلة 

 

صدى البلد يستعرض كيف ابتسم الحظ للنادي الأهلي مع دقات الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في منافسات دوري أبطال إفريقيا على مدار مشاركاته في البطولة القارية.

 

 

الأهلي يهزم فيتا كلوب 

في يوم 16 مارس عام 2021 عاد النادي الأهلي بفوز ثمين من ملعب مضيفه فيتا كلوب الكونجولي بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما في الثالثة عصرا ضمن الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

 

ووقع على ثلاثية الفريق المصري، كل من، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، في الدقائق (7، و19، و78) على الترتيب.


ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وانفرد بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن فيتا كلوب، الذي تراجع إلى المركز الثالث.


بينما واصل فريق سيمبا التنزاني تصدر لقائمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه وبالنتيجة ذاتها (3-0)على ضيفه المريخ السوداني، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

 

الأهلي يتعادل مع المريخ 

وفى يوم 3 أبريل عام 2021 انتهت مباراة فريق المريخ السوداني لكرة القدم مع نظيره الأهلي المصري، بالتعادل 2-2، في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.


وبهذه النتيجة أمام المريخ السوداني تأهل النادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني.

 

التعادل أمام صنداونز

تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رسميًا  في يوم 22 مايو عام 2021 بعد تعادله بهدف لمثله في مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي التي أقيمت فى الثالثة عصرا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وسجل ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، من ركلة ركنية حولها عمرو السولية من القائم القريب إلى البعيد، حيث انتظرها ياسر إبراهيم ليضعها برأسه في الشباك في الدقيقة 11.

 

وتعادل اللاعب موسى ليبوسا لصن داونز في الدقيقة 30 من رأسية رائعة حول بها عرضية من الجبهة اليمنى لصن داونز إلى شباك حارس الأهلي محمد الشناوي.

 

العودة من السودان بنقطة

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سلبيا أمس الجمعة أمام نظيره فريق الهلال السوداني، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد الجوهرة الزرقاء في أم درمان فى تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

النادي الأهلي مباراة الزمالك وساجرادا دوري ابطال افريقيا فيتا كلوب محمد شريف أفشة سيمبا التنزاني المريخ السوداني صن داونز ياسر ابراهيم السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

وزير التعليم : الترم الثاني أقصر من الأول ولا نية لتخفيف مناهجه

موضوعات متعلقة

بعثة الأهلي تغادر مطار الخرطوم بعد "نقطة" أم درمان

مجموعة الأهلي.. جماهير المريخ تهاجم رئيس النادي بسبب اللعب خارج السودان

ترشيحاتنا

استهداف مقر حزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي.. صور

الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.. الحظ يبتسم للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ما تخافوش.. وزير التعليم: اكتسبنا خبرة كبيرة فى تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

دعاء نزول المطر مأثور عن النبي.. وماذا نفعل عند سقوطه؟

مش جارية ولا عبده.. عمرو أديب عن عروس الإسماعيلية: الوعي انتشر بين المصرين

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 19- 2- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشترى الدبلة..سمير صبري يكشف عن حبه لـ سماح أنور وسر الـ22 سنة

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ