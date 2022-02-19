برلمانية: توضيح طريقة استخدام التقنيات والبرامج الحديثة للمعلم أمر مهم لنجاح المنظومة

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن ما وصلنا إليه من تطوير مستمر للمنظومة التعليمية في مصر، خاصة من الناحية الرقمية، يأتي في إطار ما تسعى له الدولة المصرية من الارتقاء بالمنظومة أملا في تحسين المستوى التعليمي في مصر، والذي يعد أساس النهضة والتنمية.



وتابعت السيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن العمل على توفير محتوى تعليمي مصري يعد من أرقى المصادر الدولية، وله متابعين كثر، أهل الدولة المصرية لتصبح ضمن أعلى ١٩ دولة في تصنيف الدول التي تمتلك المهارات الرقمية للدخول في الثورة الصناعية الرابعة، متفوقة بذلك على عدد من الدول الأوروبية.



وأكملت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أنه مع طرح العديد من البرامج والتقنيات، يجب أن يصاحب ذلك توضيح للمعلم حول طريقة استخدام هذه التقنيات أو البرامج الجديدة، وهو ما تقوم عليه الدولة الآن، سواء للمعلم أو للطلاب.