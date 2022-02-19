أكرم حسني يكشف عن مفاجأة مع محمد منير ومسلسل جديد في رمضان

قال الفنان أكرم حسني، إنه سوف يقدم عمل درامي في شهر رمضان المقبل تحت اسم «مكتوب عليا».

وأضاف "أكرم حسني" خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم البدء في تصوير مسلسل «مكتوب عليا»، خلال أيام وسوف يقدم فكرة جديدة بره المنهج.

وأشار أكرم حسني، إلى أن مسلسل «مكتوب عليا» بطولة عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، أيتن عامر، موجها رسالة للجماهير :«انتظروا مسلسلي مكتوب عليا».

وكشف الفنان أكرم حسني عن مفاجأة عن غناء المطرب محمد منير أغنية من كلماته، قائلا إنه سعيد بالتجربة مع منير متمنيا أن تنال استحسان الجمهور.