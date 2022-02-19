مش جارية ولا عبده.. عمرو أديب عن عروس الإسماعيلية: الوعي انتشر بين المصرين

علق الإعلامي عمرو أديب، عن واقعة عروس الإسماعيلية، قائلا: "اللي حصل يقولكم أن المجتمع دا خلاص مبقاش يقبل بكدا.. والناس إنسانيا وأخلاقيا ودينيا مش طايقين أن موضوع العنف ضد المرأة يحصل تاني.. وهو أمر مرفوض".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "فيه ناس ترفع الضغط ويقولولك دا واحد ومراته انتوا مالكم.. يعني أيه.. يعني لو ماشي فى الشارع ولقيت راجل بيضرب ست والاقي زوجها بيضربها أسيبه.. مش هو وجاريته ومش هو وعبدته.. دا هو وإنسانة".

وتابع عمرو أديب: "لو أنت ماشي ولقيت طفل أو مرأة بتضرب أقف وتصدي لذلك.. هل من الجنون أني لسة بقول مينفعش حد يضرب حد.. هل لسة هنناقش دا".

وأشار: "بدأ يكون هناك وعي وهو ان محدش يضرب حد.. وعروسة الإسماعيلية مش واحدة هي كل النساء فى مصر والعالم المصرى.. وبشكر الصحفية اللي صورته.. لولاها ماكنش حد شاف ولاعرف اللي حصل".