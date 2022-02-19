وزير التعليم : سنتعامل بحزم فى مشكلة الغياب .. لن يتم تخفيف المناهج بـ الترم الثاني.. ويعلن مواعيد الدراسة في رمضان

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف المناهج في الفصل الدراسي الثاني

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

وزير التعليم: الامتحان ورقي أو تابلت قرار يرجع لنا |فيديو

نحاربه منذ عامين .. محاذير مهمة من "التعليم" يعلنها طارق شوقي |فيديو



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة منتظمة وسيتم استكمال العام الدراسي بالمدارس والجامعات، غدا.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ياريت نطمئن لموضوع الإجراءات الإحترازية.. ونحن نتعامل به مثلما حدث بالترم الأول.. وإن شاء الله الأمور تسير بانتظام ونكمل العام".

وتابع أن الترم الثاني أقصر من الأول؛ وذلك نتيجة وجود الامتحانات العامة، موضحا: "مش هيكون فيه تخفيف للمناهج.. والمناهج كما هي.. لازم نتعلم أكثر مش أقل.. ومن مصلحة الطلاب استكمال المناهج".

وأشار: "سنتعامل بحزم فى موضوع الغياب.. وكلمة الإنضباط أصبحت هدف أساسي للوزارة.. وهو درس مهم للطلاب لتدريبهم على هذا الإنضباط".

وأفاد الدكتور طارق شوقي، أن الإنضباط جزء من تربية الطلاب كشخصيات، معقبا: "الكلام دا موجود فى المدارس اليابانية الجديدة وهنعممه فى مدارسنا الأخرى".

وتابع أنه من ضمن عناصر الإنضباط هو التواجد بالمدرسة، لافتا إلى أن سبب تلك الظاهرة هي أن كثير من الناس لايزال يعتقد أن الإمتحان هو هدف التعليم، حيث أن تواجد الطفل بالمدرسة والتعامل الإجتماعي ومهاراته وبناء شخصيته يقتضي تواجده مع ذويه بهذا المكان.

وعن مواعيد الدراسة فى رمضان، قال الدكتور طارق شوقي: "المواعيد لن تتغير وهتكون كما هي عموما.. لأن اليوم الدراسي ليس طويلا.. يمكن بعد بداية التيرم هنقول معلومات جديدة بمؤتمر صحفي خاص بالإمتحانات بالمرحلة الثانوية ومؤتمر أخر عن المرحلة الأولي من تعيينات المعلمين".

وتحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موضوع التابلت، قائلا: "التابلت عنصر أساسي فى التعلم بالمرحلة الثانوية.. ووظيفتها إتاحة لكل طالب الوصول إلى مستوي رقمي غزير".

وأضاف أن إستخدام التابلت فى الإمتحان من عدمه يعد قرارا تتخذه الوزارة لأسباب بعيدة عن الطالب وولي الأمر، معقبا: "بالنسبة لهم القضية ليست الإمتحان هيجي على ورقة أو تابلت".

وأشار إلى أن التابلت الوسيلة التي يتعلم منها الطالب من خلالها، ويتم الوصول إليه عن طريق المحتوي الرقمي، حيث أنه أصبح هناك مصانع فى مصر بالتعاون مع "سامسونج" من أجل إنتاج وتصنيع محلي له، "المجموعة اللي جاية فى سبتمبر هتكون صنعت فى مصر".

وعقب: "مش عايز كلام عن الإمتحان ورقي أو من خلال التابلت.. لأنه بالفعل تلك ليست قضية الطالب أو ولي الأمر.. بل قضية الوزارة فقط.. والطالب مش هتفرق معاه يعمل علامة صح أو غلط على ورقة أو تابلت".

وتابع: "مش فارق مع بعض الطلاب إلا أنه يفكر هيغش ازاى.. وبالتالي مش عاوزين نتكلم عن الحكاية خالص".

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المحاذير المهمة لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف أنه من ضمن تلك المحاذير منع التنمر والعنف، موضحا أن هناك مجموعة كبيرة من التعليمات وإجتماعات دورية مع مديري المديريات والإدارات.

وتابع ان ظاهرة التنمر تعتبر شيئا تحاربه الوزارة منذ عامين، إلى جانب العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور ودخول المدارس والتعامل معها، معقبا: “نحاول نرجع الإنضباط للمؤسسات التعليمية وتكون مكان أمن لاولادنا”.