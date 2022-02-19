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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف مقر حزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي.. صور

الحلبوسي
الحلبوسي

تعرض مقر "حزب تقدم" في قضاء هيت بمحافظة الأنبار العراقية لاستهداف بعبوة صوتية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وذكرت مصادر محلية لشبكة "روسيا اليوم" أن استهداف مقر الحزب الذي يتبع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لم يسفر عن أضرار بشرية، واقتصرت الأضرار على المادية فقط.

يذكر أن الحلبوسي كان أكد في وقت سابق الجمعة أن إرادات غير منضبطة تظهر اليوم، تحاول كسر هيبة الدولة بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب.

استهداف مقر لحزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي
استهداف مقر لحزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "منذ البداية اخترنا السياسة بديلاً عن السلاح الذي كان يرفع بوجهنا في مناطقنا، ليقيننا أن العنف لا يبني الدول، بل تبنى بالحرية والعدالة والمساواة وفق دستور حاكم وقوة القانون".

من مقر حزب "تقدم"

كما أضاف: "اليوم تظهر إرادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب، فلم نخش سلاح الأولين ولن نقبل تهديد الآخرين ولم ولن نغير نهجنا المصر على بناء الدولة بعيداً عن العنف".

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جاءت هذه التصريحات في وقت يمر فيه العراق بأزمة سياسية وسط خلافات حول اختيار رئيس للوزراء منذ انتهاء الانتخابات.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد أكد الاثنين الفائت، أن بلاده تمر بظروف معقدة، لافتاً إلى أن هناك من يحاول خلق فتنة طائفية.

كما شدد قائلاً: "نحن بحاجة لترسيخ روح المحبة من أجل خدمة أبناء العراق، ومن الضروري العمل بروح الفريق الواحد لصناعة المستقبل"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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