بإطلالة أنيقة.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية جاكيت جلد باللون البرتقالي ، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.



آخر أعمال غادة عبد الرازق الفنية

وعلى جانب آخر شاركت غادة عبد الرازق، في رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" والذي لاقي نجاحا كبيرا.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.