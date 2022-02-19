اليوم.. 2997 مدرسة تستقبل طلابها لبدء الفصل الدراسي الثاني بسوهاج

استقبلت منذ قليل مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مليون و200 طالب وطالبة، في 2997 مدرسة على مستوى 11 إدارة تعليمية، لبدء الفصل الدراسي الثاني على مستوى المحافظة، وسط إجراءات احترازية مُشددة، لتلاشي عدوى فيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

وكان حمدي مصطفى ، مدير عام مديرية التربية والتعليم بسوهاج، قد أكد أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات والأقسام، لبحث الاستعدادات اللازمة، ومناقشة وبحث كل المعوقات التي ظهرت خلال الفصل الدراسي الأول.

وذلك للعمل على تلاشيها قبل بدء الفصل الدراسي الثاني على مستوى مدارس محافظة سوهاج.

وأشار حمدي مصطفى، إلى استمرار التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة داخل المدارس، خلال الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى وصول جميع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، على أن يتم توزيعها على الطلاب في المدارس بدءًا من اليوم الأول.