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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق طريق "الزعفرانة_ رأس غارب" بسبب الأمطار الغزيرة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أفادت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، بغلق طريق الزعفرانة_ رأس غارب من الاتجاهين نظرا لسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظا علي حياة المواطنين.

كانت قد سقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أمطار غزيرة على طريق الزعفرانة راس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وأدى تجميعها في الأودية الجبلية إلى سقوطها على طريق الزعفرانة غارب. 

وتسببت الأمطار الغزيرة  في انحراف سيارات اتوبيسات عن الطريق حيث انهم تفاجؤا بسقوط الامطار والسيول علي الطريق وتم نقل عدد منهم المستشفي غارب المركزي لتلقي العلاج. 

وأكد اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، أنه تم إغلاق الحركة المرورية على طريق الزعفرانة رأس غارب في الاتجاهين للقادم من القاهرة والوجه البحري والعكس بسبب الأمطار الغزيرة.

وجاري تجهيز المعدات والأجهزة لتحديد المناطق المتضررة بالطريق واعادة اصلاحها لفتح الطريق مرة اخري امام السيارات بعد غلقة بسبب السيول والأمطار. 

وكانت شهدت منطقة شمال البحر الأحمر، أمطارا غزيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم السبت وصلت بعد ذلك إلى حد السيول بطريق “الزعفرانة - غارب”.

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